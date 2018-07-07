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Bisiklet festivali başlıyor

Turların en eski ve en prestijlisi bugün start alıyor

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Bisiklet festivali başlıyor
1903'ten bu yana düzenlenen, turların en eski ve prestijlisi kabul edilen , bugün başlıyor. 105'inci kez start alacak Fransa Bisiklet Turu'nda sporcular, 29 Temmuz'a kadar 3 bin 351 kilometre pedal çevirecek. Doping soruşturmasından aklansa da bu süreçte yarışmasına izin verildiği için eleştirilerin hedefi olan Chris Froome, art arda 4'üncü, toplamda 5. şampiyonluğu hedefliyor. Genel klasman birincisine verilen "sarı mayo"yu 3 yıldır kaptırmayan Froome'u zorlaması beklenen isimler ise Nibali, Porte, Quintana, Bardet ve Dumoulin olarak gösteriliyor.
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