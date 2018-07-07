Bisiklet festivali başlıyor

1903'ten
bu yana düzenlenen, turların en eski ve prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu
, bugün başlıyor. 105'inci kez start alacak Fransa Bisiklet Turu'nda sporcular, 29 Temmuz'a kadar 3 bin 351 kilometre pedal çevirecek. Doping soruşturmasından aklansa da bu süreçte yarışmasına izin verildiği için eleştirilerin hedefi olan Chris Froome, art arda 4'üncü, toplamda 5. şampiyonluğu hedefliyor. Genel klasman birincisine verilen "sarı mayo"yu 3 yıldır kaptırmayan Froome'u zorlaması beklenen isimler ise Nibali, Porte, Quintana, Bardet ve Dumoulin olarak gösteriliyor.