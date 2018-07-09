Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Profesyonel olarak eSpor oyuncusu nasıl olunur? 2018 lisanslı eSporcu olmak için bütün detaylar burada!

Profesyonel olarak eSpor oyuncusu nasıl olunur? 2018 lisanslı olmak için bütün detaylar burada!

Türkiye'de özellikle gençler arasında bilgisayar oyunlarına olan ilginin günden güne artması, eSpor adı verilen sektörün giderek büyümesine ve profesyonel bir sektör olmasına kadar ilerledi. Başta olmak üzere birçok oyunun profesyonel bir lige sahip olması, bu alanlarda profesyonel oyunculuğu da beraberinde getirmekte. Hal böyle olunca, gençler arasında da nasıl eSpor oyuncusu olunur? sorusu da yaygınlaşıyor. Profesyonel olarak isteyen gençler, bu konuda araştırmalarını sürdürürken biz de sizler için 2018 lisanslı nasıl olunur sorusuna cevap vermeye çalıştık. İşte lisanslı eSporcu olmanın detayları...

Giriş Tarihi: 9.7.2018 09:31
Profesyonel olarak eSpor oyuncusu nasıl olunur? 2018 lisanslı eSporcu olmak için bütün detaylar burada!

eSpor, gerek Türkiye'de gerekse dünyada yükselen trendlerin başında yer alıyor. Bilgisayar oyunlarının belirli kurallar çerçevesinde, profesyonel bir lig usulüne olarak oynanmaya başlamasıyla profesyonel olmayı da ortaya çıkardı. bünyesindeki kategorisinde olan eSpor'a olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Durum böyle olunca, profesyonel olarak eSporcu olmak isteyenler, lisanslı eSpor oyuncusu nasıl olunur? sorusunu yoğun olarak araştırıyor. Peki, nasıl lisanslı eSporcu olunur?

İlgili kuruma başvurmadan önce, T.C. kimlik numarası beyanı, sağlık raporu, doldurulmuş tescil fişi ve 2 adet vesikalık resime sahip olmanız gerekiyor.

BELGELERİNİZİ TAMAMLAYIP ESPORCU LİSANSINI ALMAK İÇİN SON OLARAK ŞU ADIMLARINI İZLEMENİZ LAZIM,

1- Belgeler hazır olduktan sonra menajerler veya veliler de oyuncular için başvuruda bulunabiliyor.
2- Evraklar önce ilçe müdürlüğüne onaylatılıyor, sonrasında sicil lisans servisinde işlemleri yapılıyor.
3- Diğer şehirlerdeki oyuncuların lisansları başka bir şehirden de çıkartılabiliyor. Doğum yeri ve lisans alınmak istenen yerin aynı il olması şartı yok.
4- Bulunduğunuz ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Müdürlükleri adreslerine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Sağlık raporunda dijital oyunlar için rapor istendiğinin söylenmesi, yani bilgisayar başında oyun oynanmasını etkileyecek bir durum olmadığıyla ilgili rapor alınması gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Profesyonel olarak eSpor oyuncusu nasıl olunur? 2018 lisanslı eSporcu olmak için bütün detaylar burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN