Profesyonel olarak eSpor oyuncusu nasıl olunur? 2018 lisanslı eSporcu olmak için bütün detaylar burada!

eSpor, gerek Türkiye'de gerekse dünyada yükselen trendlerin başında yer alıyor. Bilgisayar oyunlarının belirli kurallar çerçevesinde, profesyonel bir lig usulüne olarak oynanmaya başlamasıyla profesyonel esporcu olmayı da ortaya çıkardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Gelişmekte Olan Sporlar kategorisinde olan eSpor'a olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Durum böyle olunca, profesyonel olarak eSporcu olmak isteyenler, lisanslı eSpor oyuncusu nasıl olunur? sorusunu yoğun olarak araştırıyor. Peki, nasıl lisanslı eSporcu olunur?

İlgili kuruma başvurmadan önce, T.C. kimlik numarası beyanı, sağlık raporu, doldurulmuş tescil fişi ve 2 adet vesikalık resime sahip olmanız gerekiyor.

BELGELERİNİZİ TAMAMLAYIP ESPORCU LİSANSINI ALMAK İÇİN SON OLARAK ŞU ADIMLARINI İZLEMENİZ LAZIM,

1- Belgeler hazır olduktan sonra menajerler veya veliler de oyuncular için başvuruda bulunabiliyor.

2- Evraklar önce ilçe müdürlüğüne onaylatılıyor, sonrasında sicil lisans servisinde işlemleri yapılıyor.

3- Diğer şehirlerdeki oyuncuların lisansları başka bir şehirden de çıkartılabiliyor. Doğum yeri ve lisans alınmak istenen yerin aynı il olması şartı yok.

4- Bulunduğunuz ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Müdürlükleri adreslerine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Sağlık raporunda dijital oyunlar için rapor istendiğinin söylenmesi, yani bilgisayar başında oyun oynanmasını etkileyecek bir durum olmadığıyla ilgili rapor alınması gerekiyor.