Haber Hattı

Eboue için şok suçlama
FUTBOL kariyerini noktaladıktan sonra zor günler geçiren ve maddi sorunlarla boğuşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin tutuklandığı iddia edildi. İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; Fildişi Sahilli eski oyuncunun Londra'da karakola alındığı öne sürüldü ve Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, "Polis, 30 Haziran'da Enfield'daki özel bir adreste yapılan kundaklama hadisesinden ötürü 35 yaşındaki şüpheliyAntalya
tına almıştır. Şahıs adres yakınlarında 7 Temmuz'da şüpheli telefon konuşmaları gerçekleşmiştir" denildi. Genç atletlerden 7 madalya
TÜRKIYE, 2016'da dört madalya aldığı Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda bu kez yedi madalya kazanırken, beş dalda da dördüncülük elde etti. Milliler, Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen turnuvanın madalya sıralamasında ilk 10'da kendisine yer bulurken, puan sıralamasında da şampiyonayı 50 ülke arasında yedinci olarak tamamladı. Türkiye U18 Atletizm Milli takımı Arjantin'de yapılacak olan Gençlik Olimpik Oyunlarına kota veren bu şampiyonada toplam 15 kota alarak tarihi bir başarıya da imza atmış oldu. Bobo 3 yıl sonra geri döndü
SÜPER Lig ekibi Alanyaspor, Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Kayserispor formaları giyen Brezilyalı golcü Bobo'yu renklerine bağladı. Cengiz Aydoğan Te s i s l e r i ' n d e düzenlenen törende 33 yaşındaki futbolcu, kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bize çok katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. 3 yıl sonra Süper Lig'e dönen Bobo ise Türkiye'yi ikinci bir evi ve vatanı olarak gördüğünü söyledi. Bu arada A l a n y a s p o r, Wanderson'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Fransa'da BMC Racing günü
YOL bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu
'nun (Le Tour de France) üçüncü etabını, BMC Racing takımı ilk sırada bitirdi. Bu yıl 105'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Cholet bölgesinde 35,5 kilometrelik takım olarak zamana karşı yarışını, BMC Racing takımı 38.46'lık derecesiyle birinci sırada tamamladı. Sky takımı ikinci, Quick-Step Floors ekibi ise üçüncü oldu. Öte yandan, BMC Racing takımından Belçikalı Greg Van Avermaet sarı mayonun yeni sahibi oldu. Turun 4. etabı, La Baule ile Sarzeau arasındaki 195 kilometrelik parkurda yarın koşulacak. Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Paris'te son bulacak. Ustaların ustası A Spor'da
TÜRKIYE genelinde boya ustalarını buluşturan DYO Usta Ligi 2018 Türkiye Futbol Şampiyonu ikinci kez sahibini bulacak. 10 farklı bölgeden seçilen 10 takımın, 2 farklı grupta mücadelesine sahne olacak dün başlayan turnuva, 13 Temmuz'a kadar Antalya'da gerçekleşecek. Şampiyon ise, 12 Temmuz'da düzenlenecek final maçıyla belli olacak. Maçlardan özetler 10-14 Temmuz tarihlerinde saat 21.45'te A Spor'da yayınlanacak. THY Avrupa Ligi'nde ilk hafta programı belli oldu
BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçlarının programı belli oldu. Son finalist Fenerbahçe Doğuş, sezonu 12 Ekim'de İstanbul'da İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria karşısında açacak. ULEB Avrupa Kupası
'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Darüşşafaka ise son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid'le ilk hafta maçında 11 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak. Anadolu Efes ise Almanya şampiyonu Bayern Münih'le ilk hafta maçında 12 Ekim'de deplasmanda mücadele edecek. Federer rekora gidiyor
WIMBLEDON Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Roger Federer, Fransız raket Mannarino'yu 6-0, 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenerek çeyrek finale çıktı. Geçen sezon da set vermeden turnuvayı kazanan Federer'in üst üste kazandığı set sayısı 32 oldu. Rekor 2005-2006 yıllarındaki 34 set ile yine İsviçreli süper yıldıza ait. Rafael Nadal ile Novak Djokovic de adlarını çeyrek finale yazdırırken, tek kadınlarda da Serena Willams, Rodina önünde iki sette kazanıp son 8'e kaldı. Fenerbahçe'nin getirdiği Wilshere, West Ham'da!
FENERBAHÇE'NİN transfer görüşmeleri için İstanbul'a kadar getirdiği ancak anlaşma sağlayamadığı Jack Wilshere'ın yeni takımı resmen belli oldu. Arsenal'le sözleşmesi sona e r e n v e s e rbest kalan İngiliz futbolcu, West Ham United
ile dün 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Geçen sezon 40 resmi maçta 3 gol, 7 asist ile oynayan Jack Wilshere'in, takımının İsviçre'deki sezon öncesi kampına katılacağı bildirildi.