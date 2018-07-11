Haber Hattı

SPOR TOTO 1. LİG HEYECANI 10 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Spor
Toto 1'inci Lig'de 2018 -2019 Sezonu'nun fikstür çekimi TFF
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. 1. Lig'de müsabakalar 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 23 Aralık 2018 tarihinde tamamlanacak. Ligin ikinci yarısı 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019 tarihlerinde başlayacak ve 19 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. SERENA WİLLİAMS YARI FİNALDE
Wımbledon Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda çeyrek final maçları oynandı. Serena Williams
7 kez kazandığı turnuvada bu sene ilk kez set kaybetmesine rağmen İtalyan Camila Giorgi'yi 3-6, 6-3 ve 6-4 ile 2-1 yendi ve adını son 4'e yazdırdı. Serena'nın rakibi Hollandalı Kiki Bertens'i 3-6, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup eden Alman Julia Goerges oldu. Son 4'e kalan diğer iki isim Kerber ile Ostapenko da yarın diğer yarı finalde mücadele edecek. HAKEM SAYISI 25'E ÇIKARILDI
TFF, 2018-19 sezonu hakem klasmanlarını kamuoyuna duyurdu. Spor Toto Süper Lig
'de geçen sezon için 22 olan hakem sayısı, yeni sezonda 25'e çıkarıldı. Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle: Zorbay Küçük, Ali Palabıyık
, Bülent Yıldırım
, Yaşar Kemal Uğurlu
, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya
, Suat Arslanboğa, Fırat Aydınus, Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek, Cüneyt Çakır, Serkan Çınar, Volkan Bayarslan, Tugay Kaan Numanoğlu, Halis Özkahya, Halil Umut Meler, Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Koray Gençerler, Barış Şimşek. ?LEBRON 153 MİLYON DOLARA LAKERS'TA
NBA
Doğu Konferansı ekiplerinden Cleveland Cavaliers'la olan sözleşmesi sona eren LeBron James, Los Angeles Lakers
'la 4 yıllık mukaveleye imza attı. İlk kez Batı Konferansı'nda yer alacak olan yıldız basketbolcu, bu transferden toplamda 153 milyon dolar kazanacak. LeBron, daha önceki kulüplerinde olduğu gibi Lakers'ta da 23 numaralı formayı giyecek. ?BAŞAKŞEHİR'E TAKVİYE
Medipol
Başakşehir, Köln'ün 26 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Milos Jojic
ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir'den yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, geçen sezon Bundesliga'da FC Köln forması giyen Sırp milli futbolcu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Partizan ve Borussia Dortmund'da da oynayan 26 yaşındaki futbolcu, Salzburg'daki kampımıza dahil olacak." Jojic, son 3 sezondur formasını giydiği Köln'de 72 maçta 10 gol kaydetti. ?BARCELONA'DAN OĞUZ ARDA İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İspanyol
devi Barcelona
, resmi açıklama yaparak Çorlu'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel
'in, Barça Academy İstanbul Beko sporcusu olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Oğuz Arda Sel ve babasının kazada hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Sel ailesi olmak üzere, tüm Türkiye'ye başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.