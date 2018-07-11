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, 'da yarı finale yükseldi

tek erkeklerde Sırp tenisçi , Japon tenisçi 'yi 6-3, 3-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 18:39
Novak Djokovic, Wimbledon'da yarı finale yükseldi

Tenis Turnuvası'nın 9'uncu gününde erkeklerde , 'yi mağlup ederek Wimbledon'da 8'inci kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 9'uncu gününde oynanan çeyrek final karşılaşmasında tek erkeklerde 3 kez Wimbledon şampiyonu olan Sırp raket Novak Djokovic, Japon tenisçi Kei Nishikori'yi 6-3, 3-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.

İki tenisçinin de başa baş mücadele verdiği 2 saat 35 dakika süren karşılaşmanın galibi Djokovic,yarı finalde - Juan Martin Del Potro maçının galibiyle karşılaşacak.

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Novak Djokovic, Wimbledon'da yarı finale yükseldi
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