Novak Djokovic, Wimbledon'da yarı finale yükseldi

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 9'uncu gününde erkeklerde Novak Djokovic, Kei Nishikori'yi mağlup ederek Wimbledon'da 8'inci kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 9'uncu gününde oynanan çeyrek final karşılaşmasında tek erkeklerde 3 kez Wimbledon şampiyonu olan Sırp raket Novak Djokovic, Japon tenisçi Kei Nishikori'yi 6-3, 3-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.

İki tenisçinin de başa baş mücadele verdiği 2 saat 35 dakika süren karşılaşmanın galibi Djokovic,yarı finalde Rafael Nadal - Juan Martin Del Potro maçının galibiyle karşılaşacak.