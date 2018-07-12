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Kırkpınar'a ilk gün 630 pehlivan başvurdu

657. için ilk kayıt gününde, 630 pehlivan başvuru yaptı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 11:25
Kırkpınar'a ilk gün 630 pehlivan başvurdu

657. 'nde pehlivanların kayıtları devam ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonundan alınan bilgiye göre, dün 630 pehlivan kaydını yaptırdı. Bugün yoğunluğun artması bekleniyor.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda tartıya çıkan pehlivanlar kilolarına göre, minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerine adlarını yazdırdı.

Baş kategorisinde güreşmek için henüz 11 pehlivan kaydını yaptırdı.

Güreşlerde 59'u başpehlivan olmak üzere 2 binin üzerinde pehlivanın güreşmesi bekleniyor.

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Kırkpınar'a ilk gün 630 pehlivan başvurdu
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