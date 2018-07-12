Roger Federer maçı hediye etti

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da büyük bir sürpriz yaşandı. Dünya klasmanında 8'inci sırada yer alan Güney Afrikalı Kevin Anderson, 8 kez Wimbledon şampiyonluğu yaşayan 1 numaralı seribaşı Roger Federer
'i 3-2 yenerek, yarı finale yükseldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan İsviçreli Federer, ilk iki seti 6-2 ve 7-6 alarak 2-0 öne geçti. Toparlanan Anderson, sert servislerinin yardımıyla sonraki setleri 7-5 ve 6-4 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi. İki oyuncunun birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı final setini 13-11 alan Anderson, 4 saat 14 dakika süren mücadeleyi
3-2 kazanıp büyük sürprize imza attı. DJOKOVIC ZİNCİRLERİNİ KIRDI
TEK erkeklerde 12 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic
, 24 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori'yi 6-3, 3-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Londra
'da üç yıl sonra yarı final biletini alan Djokovic, 2016 ABD Açık'tan sonra ilk defa bir grand slam turnuvasında adını son dörde kalmayı başardı. Gençler kategorisinde çiftler ana tablosunda korta çıkan milli sporcumuz Yankı Erel ise partneri Otto Virtanen ile 8 numaralı seribaşı Sebastian Baez/Gilbert Soares ikilisini 6-3 ve 7-6'lık setlerle geçerek ikinci tura yükseldi.