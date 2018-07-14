Haber Hattı

Kocaman'dan gençlere: Buranın kıymetini bilin!
ALTINORDU Futbol Akademisi 2018-2019 sezonunu F.Bahçe eski teknik direktörü Aykut Kocaman
'ı konuk ederek açtı. İzmir Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen açılışta Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan
ve U19, U18 ile U17 takımları da yer aldı. Kocaman, genç futbolculara yaptığı konuşmada, "Altınordu'nun kıymetini bilin, hepiniz seçilmiş gençlersiniz. Önünüzde uzun bir yol var. Size en önemli tavsiyem her zaman çok tekrar yapın. Enerjiyi düşürmeyin, paylaşımcı ve uyumlu olun" diye konuştu. Yedinci etap Dylan'ın
FRANSA Bisiklet Turu'nun yedinci etabını, Lotto NL-Jumbo takımından Hollandalı sporcu Dylan Groenewegen ilk sırada bitirdi. Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Brest ile Murde- Bretagne Guerledan arasındaki 181 kilometrelik parkurda düzenlenen yedinci etabında, Lotto NL-Jumbo takımından Groenewegen, 5 saat 43 dakika 42 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı. Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Belçikalı Avermaet sarı mayoyu giymeye devam etti. Doğan Hakyemez son yolculuğuna uğurlandı
TÜRK basketbolunun duayen ismi eski milli oyuncu ve yönetici Doğan Hakyemez dün son yolculuğuna uğurlandı. Kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybeden Hakyemez'in İstanbul'daki cenaze törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Aydın Örs, Ergin Ataman, Orhun Ene, Erman Kunter de katıldı. Hakyemez'in Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine milli takımda giydiği 7 numaralı forma kondu. TBF Başkanı Türkoğlu, "Kendisini özleyeceğiz. Değerli bir insandı" dedi.
TURGUT DOĞAN Tarihi maçla Anderson finalde WIMBLEDON
Tenis Turnuvası'nda tek erkekler yarı finali tarihe geçti.Çeyrek finalde Roger Federer'i iki set geriden gelerek 13-11'lik final setiyle 3-2 yenen Kevin Anderson bir başka inanılmaz maçla finale kaldı. Güney Afrikalı raket, Amerikalı John Isner'ı 7-6, 6-7, 6-7, 6-4 ve 26-24'lük setlerle 3-2 mağlup etti. 6 saat 36 dakika süren maç Grand Slam tarihinin en uzun ikinci mücadelesi oldu. 2010 Wimbledon'da 3 günde biten ve toplam 11 saat 5 dakika süren maçta yine Isner, bu sefer Mahut önünde final setini 70-68 kazanmıştı. Katar 2022, Kasım ve Aralık'ta yapılacak
KATAR'DA düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuva 21 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Buna göre Dünya Kupası, tarihinde ilk kez sonbahar ve kış aylarında oynanmış olacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino ise yaptığı açıklamada, "2018 Dünya Kupası'na çok önemli ülkeler katıldı. Panama ve İzlanda ilk kez katıldı ve ilk gollerini attı. Ancak ABD, Hollanda, Şili ve Türkiye gibi ülkeler yoktu. Katar'da da bir futbol şöleni bizleri bekliyor" diye konuştu. İşte geleceğin Kartalları
BEŞIKTAŞ ve Vodafone iş birliği ile hayata geçirilen Vodafone KaraKartal projesinin finali bugün Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. 9 çocuk siyahbeyazlıların altyapısına girmeye hak kazandı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Seçilen, seçilemeyen tüm çocuklarımız artık Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak altyapı ya da futbol okullarımızda eğitimlerine devam edecekler. Bütün yavru kartallarımızı tebrik ediyorum" dedi. İşte geleceğin KaraKartalları'nın isimleri: Metin Mert Batur, Ege Dinç, Bora Gül, Osman Ege Şensek, Batuhan Türkcan, Mehmet Haydaroğlu, Berk Uslu, Enes Arslan ve Elif Can... TJK'dan anlamlı koşu
15 Temmuz Şehitler Koşusu ilk olarak bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. 75. Yıl Hipodromu'nda 17.00'de başlayacak G2 koşusunda 2 yaşlı İngiliz tayları mücadele edecek. Çim pistte 1200 metredeki koşuya 10 safkan katılacak. Veliefendi Hipodromu'nda ise 17.00'de gerçekleşecek G1 koşusu sentetik pistte, 2100 metre mesafede olacak ve 13 safkan at katılacak.