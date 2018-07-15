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Başpehlivan Okulu, altın kemeri 15 Temmuz şehitlerine armağan etti

657'nci finalinde rakibi Şaban Yılmaz'ı yenerek altın kemeri kazanan 28 yaşındaki Antalyalı Başpehlivan , altın kemeri ve başpehlivanlığı 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini söyledi.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 23:38
Başpehlivan Okulu, altın kemeri 15 Temmuz şehitlerine armağan etti

57'nci 'nde başpehlivanlığı kazanan , ödül töreninin ardından Edirne Sarayiçi Er Meydanı'ndan yalın ayak yürüyerek şehir merkezine geldi. Cadde ve sokakların kenarlarında toplananlar Okulu'ya yoğun ilgi gösterirken, Atatürk Anıtı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Günü programına katılan Okulu, altın kemeri ve başpehlivanlığı 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini söyledi.

657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Şaban Yılmaz'ı yenerek altın kemeri kazanan 28 yaşındaAntalyalyalı Başpehlivan Orhan Okulu, doping kontrolü için örnek verdikten sonra antrenör ve pehlivan arkadaşları ile birlikte boynunda altın kemerle şehir merkezine yürüyerek geldi. Yol kenarında toplanan güreşseverler başpehlivana sevgi gösterisinde bulunurken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

15 TEMMUZ PROGRAMINA KATILDI

Edirne Valiliği tarafından Atatürk Anıtı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Günü programına katılan Orhan Okulu, kazandığı altın kemer ve başpehlivanlığı 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini söyledi. Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın tebrik ettiği Okulu, Selimiye Camii arkasında tarihi Saray Hamamı'na geçti.

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Başpehlivan Okulu, altın kemeri 15 Temmuz şehitlerine armağan etti
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