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’nda kazanan Okulu

Antalyalı , 2005 şampiyonu ’ı finalde yenerek 2018 yılının Kırkpınar Başpehlivanı oldu

MURAT SAVAŞ
MURAT SAVAŞ Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018
Er Meydanı’nda kazanan Okulu
657. 'nde, Antalyalı başpehlivan , final güreşinde 2005 şampiyonu Samsunlu 'ı yenerek, 2018 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Başpehlivanı oldu. Final müsabakasının ilk yarım saatlik bölümünde yenişen olmadı. Müsabakanın 10 dakikalık puanlama bölümünde 'nda yenişemeyen başpehlivanlar, 'altın puan' bölümüne geçti. Yaklaşık 60 dakika süren zorlu mücadelede Orhan Okulu, rakibi Şaban Yılmaz karşısında bir puan alarak, altın kemeri kazanmayı başardı. Okulu böylece 2015'ten sonra bir kez daha Er Meydanı'nda mutlu sona ulaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı , Kırkpınar'ın yeni başpehlivanı Orhan Okulu'yu, gönderdiği telgrafla tebrik etti.
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Er Meydanı’nda kazanan Okulu
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