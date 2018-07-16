Er Meydanı’nda kazanan Okulu

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
'nde, Antalya
lı başpehlivan Orhan Okulu
, final güreşinde 2005 şampiyonu Samsunlu Şaban Yılmaz
'ı yenerek, 2018 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Başpehlivanı oldu. Final müsabakasının ilk yarım saatlik bölümünde yenişen olmadı. Müsabakanın 10 dakikalık puanlama bölümünde Er Meydanı
'nda yenişemeyen başpehlivanlar, 'altın puan' bölümüne geçti. Yaklaşık 60 dakika süren zorlu mücadelede Orhan Okulu, rakibi Şaban Yılmaz karşısında bir puan alarak, altın kemeri kazanmayı başardı.
Okulu böylece 2015'ten sonra bir kez daha Er Meydanı'nda mutlu sona ulaştı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kırkpınar'ın yeni başpehlivanı Orhan Okulu'yu, gönderdiği telgrafla tebrik etti.