Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Diz çökmeyeceğimizi dünyaya gösterdik

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle spor dünyasından arka arkaya açıklamalar geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kanı ve canıyla bedel ödeyen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyoruz" dedi. Bakan Kasapoğlu, "İhanet ve karanlığa karşı yazılan soylu destanın 2. yıl dönümünde bu çetin imtihanı alnının akıyla veren büyük milletimize ebedi şükranlarımıızı sunmayı borç biliriz" ifadelerini kullandı.

MİNNETLE ANIYORUZ

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise, "Tarihte eşi görülmemiş ihanet karşısında, dik duruşu ve örnek cesaretiyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kahraman milletimize demokrasi mücadelesinde önderlik etti" dedi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da, "Vatandaşlarımız demokrasiye sahip çıkmıştır. Aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum" açıklamasını yaptı.

DEMOKRASİ DESTANI

BEŞİKTAŞ: FETÖ mensuplarının insafsızca saldırıları sonucu 248 vatandaşımız şehit düşerken, 2196 vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. G.SARAY: Demokrasi destanı yazan milletimizi bir kez daha kutlar; şehitlerimize rahmet dileriz. F.BAHÇE: Demokrasimize karşı yapılan hain saldırı, başta Halkımız ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerince püskürtülmüştür. TRABZONSPOR: Milletimiz, hain planı bertaraf ederek zor zamanlardan daha da güçlenip çıkmamızı sağladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.



Başakşehir takımı Türk bayrağıyla poz verirken, "Canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" açıklaması yapıldı.

YILDIZLAR NE DEDI?

ARDA TURAN: Tanklara kafa tutarak destan yazan şehitlerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet dilerim, böyle kara günlerin bir daha yaşanmaması dileğiyle.

TOLGA ZENGIN: Ülkemizin ve demokrasimizin geleceğini canı pahasına koruyan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

RIZA KAYAALP: Hain bir darbe girişimi ile ülkemiz karanlığa boğulmak istendi. Vatanı korumak görevini üstlendi bu millet.

Geceye yenilmedi bu halk.

CANER ERKİN: 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

BURAK YILMAZ: Yaş gününde sosyal medya hesabından yandaki görseli paylaşan futbolcu altına "15 Temmuz" notunu düştü.

YUNUS MALLI: ONLARI UNUTMAYACAĞIZ

WOLFSBURG'UN Türk yıldızı Yunus Mallı, Instagram'dan yayınladığı 15 Temmuz mesajında şehit Ömer Halisdemir'in görseline yer verdi. Milli futbolcumuz, "Vatanımızın birlik ve beraberliği için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, onları unutmayacağız" ifadelerini kullandı.