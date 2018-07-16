Haber Hattı

Ankaragücü 'Pinto' dedi Spor Toto Süper Lig
'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, son 3 sezon Osmanlıspor forması giyen Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Mehmet Yiğiner
, Pinto transferiyle kadrolarını güçlendirdiklerinin altını çizerek, "Pinto kendisini ispat etmiş başarılı bir futbolcu. Camiamıza hayırlı olsun. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere transferler devam edecek" dedi. Pinto ise "Ankaragücü'nde olmaktan dolayı son derece mutluyum. Taraftarlarımızın takımını sahiplenişi muhteşem. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Zorlu etap Degekolb'un
Fransa Bisiklet Turu'nda 9. etabı Trek Segafredo'nun Alman bisikletçisi John Degenkolb kazandı. Arnavut kaldırımlı yolların ağırlıkta olduğu 156 kilometrelik yıpratıcı etapta çok sayıda sporcu zor anlar yaşarken, BMC lideri Porte geçirdiği kazanın ardından yarışı bıraktı. Taktik savaşının yaşandığı son kilometrede sprint özelliği en iyi olan isim Degenkolb doğru zamanı bekleyerek yaptığı hamleyle etap zaferine uzandı ?Ronaldo imza törenine canlı yayınla geldi!.. Juventus
, Real Madrid
'den 105 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Ronaldo'yu bugün basına tanıtacak. Torino'daki Allianz stadyumu'ndaki organizasyon saat 20:30'da yapılacak. Juventus, Portekizli yıldızın özel uçakla İtalya'ya gidişini de canlı video ile taraftarlarına ulaştırdı. Ronaldo'nun kontrolleri diğer transferlerde olduğu gibi kulübün kliniği olan J. Medical'de gerçekleşecek. Şevval finalde 5. oldu
ABD'nin Tampere kentinde düzenlenen Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre engelli finalinde koşan milli atletimiz Şevval Ayaz 5. oldu. Ayaz, yarı finalde 13:28'lik derecesiyle Nevin Yanıt'ın 13 yıllık Türkiye U20 rekorunu kırarak finale kalmayı başardı. Finalde ise 13:46'lık derecesiyle 5. sırayı aldı. Ayaz böylece Türkiye'ye puan kazandıran 3. atlet oldu.