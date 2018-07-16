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'Yankı'landı

Tenisin en prestijli Grand Slam’inde, gençler çift erkekler finalinde milli tenisçimiz şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Wimbledon 'Yankı'landı

'da genç erkekler çiftler kategorisinde milli tenisçi ile Fin partneri Otto Virtanen, şampiyonluğa ulaştı. Yankı Erel-Virtanen ikilisi, Kolombiyalı Mejia ile Çek Styler ikilisini bir saat 26 dakika süren mücadele sonunda 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek zafere ulaştı. Erel, grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi unvanını aldı. Bu zafer ayrıca Türkiye'nin Grand Slam turnuvalarında ikinci başarısı oldu. 2014'te gençlerde çift bayanlarda ABD Açık şampiyonu olmuştu.

Yankı Erel, "15 Temmuz'da kazandığım bu kupayı şehitlerimize ve gazilerimize armağan ediyorum" dedi.

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Wimbledon 'Yankı'landı
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