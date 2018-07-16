Wimbledon 'Yankı'landı

Wimbledon'da genç erkekler çiftler kategorisinde milli tenisçi Yankı Erel ile Fin partneri Otto Virtanen, şampiyonluğa ulaştı. Yankı Erel-Virtanen ikilisi, Kolombiyalı Mejia ile Çek Styler ikilisini bir saat 26 dakika süren mücadele sonunda 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek zafere ulaştı. Erel, grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi unvanını aldı. Bu zafer ayrıca Türkiye'nin Grand Slam turnuvalarında ikinci başarısı oldu. İpek Soylu 2014'te gençlerde çift bayanlarda ABD Açık şampiyonu olmuştu.

Yankı Erel, "15 Temmuz'da kazandığım bu kupayı şehitlerimize ve gazilerimize armağan ediyorum" dedi.