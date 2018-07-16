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'den 'da tarihi başarı

gençler kategorisinde şampiyon olan milli tenisçi , “Son puana kadar savaştık çok mutluyum” diye konuştu.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 14:58
Yankı Erel'den Wimbledon'da tarihi başarı

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası 'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli tenisçi ile Fin partneri Otto Virtanen, şampiyonluğa ulaştı. İstanbul'da sevenleri tarafından karşılanan Erel, "Çok mutluyum. Bunu takımımla ve ailemin desteğiyle yaptım. Tek başına yapılan bir şey değil. Hakkettiğimi düşünüyorum. Son puana kadar savaştık çok mutluyum. 3 Grand Slam oynadım. Ama Wimbledon hepsinden farklı. Oranın atmosferi insanları çok farklı. İyi oynadığımı düşünüyorum. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedeflerim single da kupa getirmek" dedi.

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Yankı Erel'den Wimbledon'da tarihi başarı
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