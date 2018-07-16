Yankı Erel'den Wimbledon'da tarihi başarı

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli tenisçi Yankı Erel ile Fin partneri Otto Virtanen, şampiyonluğa ulaştı. İstanbul'da sevenleri tarafından karşılanan Erel, "Çok mutluyum. Bunu takımımla ve ailemin desteğiyle yaptım. Tek başına yapılan bir şey değil. Hakkettiğimi düşünüyorum. Son puana kadar savaştık çok mutluyum. 3 Grand Slam oynadım. Ama Wimbledon hepsinden farklı. Oranın atmosferi insanları çok farklı. İyi oynadığımı düşünüyorum. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedeflerim single da kupa getirmek" dedi.

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