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12. etapta kazanan

'nda 12. etabı Sky takımından Büyük Britanyalı ilk sırada tamamladı. Dün koşulan 11. etabı da Thomas ilk sırada tamamlamıştı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 19:43 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 19:47
Fransa Bisiklet Turu 12. etapta kazanan Geraint Thomas

Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun 12. etabını, Sky takımından Büyük Britanyalı sporcu kazandı.

Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Bourg-Saint-Maurice Les Arcs ile Alpe d'Huez arasındaki 175,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen 12. etabında, Sky takımından Thomas, 5 saat 18 dakika 37 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada bitirdi.

Etapta Sunweb takımından Hollandalı Tom Dumoulin ikinci, AG2R La Mondiale ekibinden Fransız bisikletçi Romain Bardet üçüncü oldu.

Thomas ayrıca, sarı mayoyu giymeye devam etti.

Turun 13. etabı, Bourg d'Oisans ile Valence arasındaki 169,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti 'te son bulacak.

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Fransa Bisiklet Turu 12. etapta kazanan Geraint Thomas
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