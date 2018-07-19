Marc Gasol hayat kurtardı

AKDENIZ'DE sık görülen göçmen trajedilerinden birinde ünlü İspanyol basketbolcu Marc Gasol da kurtarıcı olarak yer aldı. Gönüllülerden oluşan Proactiva Open Arms adlı organizasyonun Astral isimli gemisiyle Akdeniz'e açılan Gasol, Libya açıklarında sahil güvenlik tarafından yok edilen tekneden üç kişinin geride kaldığını öğrendiklerini söyleyerek, "Onları bulduğumuzda derme çatma botları parçalanmak üzereydi. Bir arkadaşımız suya atladı ve onlara ulaştı. Kadınlardan biri yaşıyordu, maalesef bir çocuk ve bir kadın da ölüydü. Biraz daha erken gelebilsek belki onları da kurtarabilirdik. Veya geç gelsek Josephine de hayatını kaybedebilirdi" dedi.

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