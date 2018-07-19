Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Marc Gasol hayat kurtardı

hayat kurtardı

NBA yıldızı ’un da aralarında bulunduğu gönüllüler, ’de terkedilen Kamerunlu bir kadını kurtardı

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Marc Gasol hayat kurtardı

AKDENIZ'DE sık görülen trajedilerinden birinde ünlü İspanyol basketbolcu da kurtarıcı olarak yer aldı. Gönüllülerden oluşan Proactiva Open Arms adlı organizasyonun Astral isimli gemisiyle 'e açılan Gasol, Libya açıklarında sahil güvenlik tarafından yok edilen tekneden üç kişinin geride kaldığını öğrendiklerini söyleyerek, "Onları bulduğumuzda derme çatma botları parçalanmak üzereydi. Bir arkadaşımız suya atladı ve onlara ulaştı. Kadınlardan biri yaşıyordu, maalesef bir çocuk ve bir kadın da ölüydü. Biraz daha erken gelebilsek belki onları da kurtarabilirdik. Veya geç gelsek Josephine de hayatını kaybedebilirdi" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Marc Gasol hayat kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN