Haber Hattı

Konya orta sahaya Marko Jevtovic'i aldı ATIKER
Konyaspor, İtalya'nın Sassuolo takımına transfer olan Mehdi Bourabia'nın yerini doldurdu. Yeşil-beyazlılar, Sırbistan'ın Partizan takımından Marko Jevtovic'i 2+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan 24 yaşındaki orta saha, "Buraya gelmemin en önemli nedeni Konyaspor'un hedefleriydi. Son iki sezondur Avrupa'da yer almıştı. Ben de Türkiye Ligi'nde yer almak istiyordum" dedi. Sırp oyuncu, 3 sezon formasını giydiği Partizan ile 102 maçta 12 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Fransa'da 12. etabın galibi Geraint Thomas FRANSA
Bisiklet Turu'nun 12. etabını, Sky takımından Büyük Britanyalı sporcu Geraint Thomas kazandı. Bourg-Saint-Maurice Les Arcs ile Alpe d'Huez arasındaki 175,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen etapta Thomas, 5 saat 18 dakika 37 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirdi. Genel klasmanda da zirvede yer alan Büyük Britanyalı sporcu sarı mayoyu giymeye devam etti. Mete Gazoz Dünya Kupası'nda finalde BERLIN'DE
devam eden Okçuluk Dünya Kupası
'nda Klasik Yay Erkeklerde yarışan sporcumuz Mete Gazoz sırasıyla Fransız Pierre Plihon ve ABD'li Brady Ellison'ı 6-0, Kazak Denis Gankin'i 7-3 yenerek finale kaldı. Gazoz pazar günü Güney Kore
'den Lee Woo Seok ile finalde yarışacak. Makaralı Yay Bayanlarda yarışan Yeşim Bostan ise bronz madalya için yarın Fransız Marcella Tonioli ile karşılaşacak. Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Makaralı Yay Bayan Takımımız da bronz mücadelesine hak kazandı Fenerbahçe Tyler Ennis'i transfer etti FENERBAHÇE
Erkek Basketbol Takımı oyun kurucu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarılacivertliler, NBA takımlarından Los Angeles Lakers
forması giyen Tyler Ennis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler Ennis için şu mesajı yayımladı: Oyuncumuza hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen takımımızda başarılar diliyoruz. Geleceğin jokey adayları aranıyor YETENEKLI
jokeyleri yarışçılık sektörüne kazandıran Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi
, yeni kursiyerlerini bekliyor. Merkezde, iki yıl yatılı olacak eğitimin masrafları Türkiye Jokey Kulübü tarafından karşılanıyor. Adaylar 31 Temmuz'a kadar İstanbul'da Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nin yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Kocaeli ve Şanlıurfa'daki hipodromlarda başvurularını gerçekleştirebilecek. Neymar Jr's Five'ta şampiyon belli oluyor BREZİLYALI
yıldız Neymar Jr'ın adıyla Red Bull tarafından düzenlenen sokak futbolu turnuvası Neymar Jr's Five'ta dünya şampiyonu bugün başlayıp, yarın bitecek organizasyonda belli oluyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 62 ülkeden 125 binden fazla oyuncunun mücadele ettiği elemelerde ülke şampiyonları ünlü futbolcu Neymar Jr'ın memleketi Praia Grande'de kupa için karşılaşacak. Brezilya'da Türkiye'yi Kompleksliii takımı temsil edecek. Dünya şampiyonu ise Neymar Jr'ın kaptanlığını yaptığı takım ile gösteri maçı da yapacak.