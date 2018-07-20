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, Bottas'ın sözleşmesini uzattı

Formula 1 ekiplerinden , 'ın ardından Finlandiyalı pilot 'ın da sözleşmesini yeniledi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 11:59
Mercedes, Bottas'ın sözleşmesini uzattı

Formula 1 takımlarından Mercedes, Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas'ın kontratını bir sezon daha uzattı.

'ten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Bottas'ın gelecek yıl takımda kalacağı ve yenilenen sözleşmede bir sezonluk opsiyon hakkının da bulunduğu açıklandı.

Mercedes'e 2017 sezonunda katılan Bottas, 3 yarıştan zaferle ayrılırken, 5 kez de pole pozisyonunun sahibi oldu. Finlandiyalı sürücü, bu sezon pilotlar klasmanında ise 5'inci sırada bulunuyor.

Mercedes, Bottas'ın takım arkadaşı, kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı 'ın sözleşmesini iki sezon daha uzattığını dün duyurmuştu.

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Mercedes, Bottas'ın sözleşmesini uzattı
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