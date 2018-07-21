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14. etapta kazanan

'nun 14. etabında, kazanan takımının İspanyol pilotu oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018 19:42 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 19:42
Fransa Bisiklet Turu 14. etapta kazanan Omar Fraile Matarranz

Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun 14. etabını, takımından İspanyol kazandı.

Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Saint-Paul-Trois-Châteaux ile Mende arasındaki 188 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen 14. etabında, Astana takımından Fraile Matarranz, 4 saat 41 dakika 57 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada bitirdi.

Quick Step Floors takımından Fransız Julian Alaphilippe ikinci, Trek Segafredo ekibinden Belçikalı Jasper Stuyven üçüncü oldu.

Sky takımından Büyük Britanyalı Geraint Thomas, sarı mayoyu giymeye devam etti.

Turun 15. etabı, Millau ile Carcassonne arasındaki 181,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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Fransa Bisiklet Turu 14. etapta kazanan Omar Fraile Matarranz
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