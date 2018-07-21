Yankı Erel'den bir ilk daha

Wimbledon'daki
başarısıyla Türk tenisinin gururu olan Yankı Erel
, 6-18 Ekim tarihlerinde Buenos Aires'te düzenlenecek 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na da katılmaya hak kazandı. Wimbledon'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk tenisçi olarak büyük bir başarının altına imza atan Yankı, ITF Junior dünya sıralamasında 16. basamağa tırmandı. Dünya klasmanındaki bu yükseliş, 17 yaşındaki tenisçimize olimpiyat kapısını da açtı. 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Yankı'nın da madalya kovalayacağı tenis müsabakaları 7-14 Ekim tarihlerinde oynanacak.