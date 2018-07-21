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'den bir ilk daha

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Yankı Erel'den bir ilk daha
Wimbledon'daki başarısıyla Türk tenisinin gururu olan , 6-18 Ekim tarihlerinde Buenos Aires'te düzenlenecek 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na da katılmaya hak kazandı. Wimbledon'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk tenisçi olarak büyük bir başarının altına imza atan Yankı, ITF Junior dünya sıralamasında 16. basamağa tırmandı. Dünya klasmanındaki bu yükseliş, 17 yaşındaki tenisçimize olimpiyat kapısını da açtı. 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Yankı'nın da madalya kovalayacağı tenis müsabakaları 7-14 Ekim tarihlerinde oynanacak.
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Yankı Erel'den bir ilk daha
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