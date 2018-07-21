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ikinci oldu

serisinin 11. ayağında erkekler 400 metre engellide mücadele eden milli atlet 48,44'lük derecesiyle ikinci oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018 00:10 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 00:15
Yasmani Copello ikinci oldu

Atletizmde 14 etaptan oluşan serisinin bu sezon 11. ayağında mücadele eden milli sporcu , erkekler 400 metre engellide ikinci oldu.

Sezon finaline kalmayı daha önce garantileyen milli atlet, İngiltere'nin başkenti Londra'da piste çıktı.

Copello'nun 48,44'lük derecesiyle ikinciliği elde ettiği yarışta, Norveçli dünya şampiyonu Karsten Warholm 47,65 ile birinciliğe ulaştı.

Yasmani Copello, 2018 sezonunda çıktığı diğer Elmas Lig müsabakalarında dört kez üçüncü, bir kez de dördüncü sırayı almıştı.

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Yasmani Copello ikinci oldu
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