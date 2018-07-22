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Dünyanın en güzel yüzme parkurunda yarış günü Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın 30’uncusu bugün gerçekleştirilecek

Giriş Tarihi: 22.7.2018