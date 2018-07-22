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Dünyanın en güzel yüzme parkurunda yarış günü

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın 30’uncusu bugün gerçekleştirilecek

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Dünyanın en güzel yüzme parkurunda yarış günü
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Samsung iş birliğiyle düzenlenen ve alanında dünyada iki kıta arasında yapılan tek etkinlik olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bugün 30. kez gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen yarışta, 55 farklı ülkeden 2 bin 400 yüzücü mücadele edecek. Yarışta sporcular, Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden suya girip, 6,5 km mesafe kat ettikten sonra 'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde finiş görecek.
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