Haber Hattı

NAKOULMA İÇİN EN İYİ TEKLİFİ GÖZTEPE YAPTI
Transfer
sezonunun hızlı takımlarından Göztepe
, bu kez Nantes takımında forma giyen Nakoulma için atağa geçti. Geçmişte Mersin İ.Y. ile Kayserispor'da da oynayan Burkina Fasolu forvet, kulübüyle olan sözleşmesini feshedip Fransa kariyerine nokta koyacak. Golcü oyuncuya birçok kulüp talip olurken, kendisine en ciddi teklifi Göztepe'nin yaptığı öğrenildi. Sarıkırmızılıların, 31 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya yakın olduğu gelen haberler arasında. BAKAN KASAPOĞLU'NUN YARDIMCILARI BELLİ OLDU
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı
'na yardımcı atamaları yapıldı. Buna göre 'Asrın Güreşçisi' unvanını elde etmiş olan Hamza Yerlikaya
ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun yardımcılıklarını yapacak. MİLLİ SPORCUDAN ÖRNEK DAVRANIŞ
2018
Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu Avrupa Yaz Oyunları'nda madalyalar kazanan milli masa tenisçimiz Sümeyra Türk, örnek bir davranışa imza attı. Milli sporcu, grup finallerinde karşılaştığı Fransız rakibi Magali Rousset'in, mücadele sırasında sakatlanmasının ardından kendisini hastanede ziyaret etti. Sümeyra, "Antrenörlerime Magali'yi ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yanında olup acısını paylaşmak istedim" diye konuştu. ?YASMANİ COPELLO LONDRA'DA 2. OLDU
Dıamond
(Elmas) Lig'de bu yıl gösterdiği performansla Zürih'teki sezon finaline kalmayı daha önce garanti altına alan milli atlet Yasmani Copello
, Londra'daki etapta da 400 metre engellide ikinci oldu. Copello, Norveçli dünya şampiyonu Karsten Warholm'ün 47.65'lik ülke ve yarışma rekoru ile kazandığı yarışmada 48.44'lük zamanla kariyerinin en iyi altıncı derecesini yaptı. Milli atlet, iki hafta sonra katılacağı Berlin'deki Avrupa Şampiyonası öncesi de formda olduğunu gösterdi. ?BERFU ÇİFTLERDE ITF ŞAMPİYONU OLDU
Milli
tenisçi Berfu Cengiz, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Kazakistan'da düzenlenen turnuvada çiftlerde şampiyon oldu. 18 yaşındaki milli tenisçi ve partneri Kazak Anna Danilina, finalde karşılaştıkları Özbek Akgül Amanmuradova ve Gürcü Ekaterine Gorgodze çiftini 3-6, 6-3, 10-7'lik setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Milli sporcu, kariyerinde ilk kez 80 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı.