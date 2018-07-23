Şampiyon kulaçlar Boğaz’dan geçti

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 30.'su organize edilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı
, İstanbul Boğazı
'nda yapıldı. Anadolu Yakası
'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan yarış, Avrupa Yakası
'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son buldu. 6.5 kilometrelik yarışı, erkeklerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğukan Ulaç, 46 dakika 58 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı.
Kadınlar kategorisinde Türk yüzücü Hilal Zeynep Saraç
da 50 dakika 30 saniyelik derecesiyle parkuru ilk sırada bitirdi. Yarışta rahatsızlanan Mehmet Baykal adlı yüzücünün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi ise herkesi üzdü. KÖTÜLÜKLERİ SPORLA YENECEĞİZ
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye ve İstanbul adına güzel bir gün geçirdiklerini ve tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi. İstanbul'un Asya ve Avrupa'yı birleştiren bir medeniyet olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bu yarış 50'den fazla ülkenin sporcusunu bir araya getirdi. Dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin sporun birleştirici yanı bu. Ülke olarak sporun gücüyle başta uyuşturucu ve terör olmak üzere tüm kötülüklerin üstüne gideceğiz. Kötülükleri sporun barış vizyonuyla alaşağı edeceğiz" şeklinde konuştu.