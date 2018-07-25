Haber Hattı

Olaylı 16'ncı etabı Alaphilippe kazandı
FRANSA Bisiklet Turu'nun 16. etabını, Quick- Step Floors takımından Julian Alaphilippe kazandı. Carcassonne ile Bagneres-de-Luchon arasındaki etapta bir grup çiftçinin protesto için yola saman yığınlarını atması yüzünden 29. kilometrede yarış, 15 dakika durdu. Polis, olaya biber gazıyla müdahale ederken, birçok bisikletçi gazdan etkilendi. Daha sonra devam eden etabı Alaphilippe, 5 saat 13 dakika 22 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Sky takımından Geraint Thomas ise genel klasman liderliğini korudu.
GözGöz transferde taarruza başladı
GÖZTEPE,
transferde sürpriz yaparak Yasin Öztekin
ile anlaştı. Bursaspor'un prensipte anlaştığı Yasin için devreye giren Göztepe, 31 yaşındaki oyuncuyu 2 yıllığına kadrosuna kattı. Bu sürpriz transferin yanında sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir gündemde olan Deportivo'nun orta sahası Celso Borges için de kulübü ve oyuncuyla el sıkıştı. Kız kardeşinin düğünü nedeniyle Kosta Rika'da bulunan futbolcunun, birkaç gün içinde İzmir'e geleceği ifade edildi. Transferde hız kesmeyen Ege temsilcisi stoper transferi için ise Bursasporlu Titi'yle son aşamaya geldi.
Kayserispor'da 10 numara tamam
KAYSERISPOR, Ryan Mendes'in ayrılığının ardından yeni 10 numarasını buldu. Sarıkırmızılı ekip, 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery ile anlaşma sağladı. Çin'in Zhicheng takımında oynayan ve forvet arkasının yanı sıra, kanatlarda da görev yapabilen futbolcu, geçtiğimiz sezon 10 maçta 1 gol attı ve 3 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu Kayserispor'un Hollanda kampına katılacak
Ronaldo 13 yaş gençmiş!
JUVENTUS'UN dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo
, İtalyanları şaşkına uğrattı. Real Madrid
'den Juve'ye transfer olan 33 yaşındaki Portekizli oyuncunun, sağlık kontrollerinde biyolojik yaşının 20 çıkmasının ardından doktorlar gözlerine inanamadı. Ortalama olarak bir futbolcunun vücut yağ oranı %10-11, kas kütlesi %46 iken Ronaldo'nun %7 ve %50 olarak belirlendi. Yıldız ismin verileri 20 yaşındaki bir futbolcunun verileriyle benzerlik ortaya koydu.
Yılın en iyi futbolcusu adayları belli oldu
2018 yılının en iyi futbolcusu ödülü için FIFA'nın 10 adayı belli oldu. Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanları ile taraftar ve gazetecilerin vereceği oyların ardından üçe düşürülecek. En iyi futbolcu ise 24 Eylül'de Londra'da düzenlenecek törende belli olacak. Yılın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterilenler şöyle: Ronaldo (R.Madrid/Juventus), De Bruyne (M.City), Griezmann (A.Madrid), Hazard (Chelsea), Kane (Tottenham), Modric (R.Madrid), Mbappe (PSG), Salah (Liverpool), Messi (Barcelona), Varane (R.Madrid).
Bülent Timurlenk'ten annesine son görev
SABAH Spor editörü Bülent Timurlenk'in 69 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşan annesi Zarife Hanım'ın cenazesi, bugün Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.