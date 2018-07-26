‘Erdoğan Amcamı bekliyorum’

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Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu olan Suriye
asıllı Müslüman boksör Manuel Charr, 29 Eylül'de Almanya
'nın Köln şehrinde düzenlenecek unvan koruma maçına Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ı da davet edeceğini ifade etti. Geçtiğimiz aylarda Ankara
'ya giderek altın kemerini Erdoğan'a elleriyle teslim eden dünya şampiyonu Charr, "Ben Osmanlı torunuyum. En büyük rüyam Erdoğan Amcamı da o gün şeref tribününde görmektir. İnşallah tüm Türk kardeşlerim maça gelerek beni desteklerler ve ben de 'Osmanlı Arslanı' olarak ringden galibiyetle ayrılırım" dedi.