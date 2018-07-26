Fransa Bisiklet Turu'nda 18. etabın galibi Arnaud Demare

105. Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabını, Groupama-FDJ takımının Fransız sporcusu Arnaud Demare kazandı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Trie-sur-Baise ile Pau arasındaki 171 kilometrelik 18. etabını, 3 saat 46 dakika 50 saniyelik derecesiyle Arnaud Demare ilk sırada bitirdi.
Sky takımından Geraint Thomas, en yakın takipçisinin 1 dakika 59 saniye önünde genel klasmandaki liderliğini korudu.
Turun 19. etabı, yarın Lourdes ile Laruns arasındaki 200,5 kilometrelik parkurda yapılacak.
Fransa Bisiklet Turu, 29 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te koşulacak 21. etapla son bulacak.