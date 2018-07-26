Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Fransa Bisiklet Turu'nda 18. etabın galibi Arnaud Demare

'nda 18. etabın galibi Arnaud Demare

21 etaptan oluşan 'nun 18. etabını Groupama-FDJ takımından Fransız bisikletçi Arnaud Demare kazandı. Turun 19. etabı yarın Lourdes ile Laruns arasındaki 200,5 kilometrelik parkurda yapılacak.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 19:10 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 19:13
Fransa Bisiklet Turu'nda 18. etabın galibi Arnaud Demare

105. 'nun 18. etabını, Groupama-FDJ takımının Fransız sporcusu Arnaud Demare kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Trie-sur-Baise ile Pau arasındaki 171 kilometrelik 18. etabını, 3 saat 46 dakika 50 saniyelik derecesiyle Arnaud Demare ilk sırada bitirdi.

Sky takımından , en yakın takipçisinin 1 dakika 59 saniye önünde genel klasmandaki liderliğini korudu.

Turun 19. etabı, yarın Lourdes ile Laruns arasındaki 200,5 kilometrelik parkurda yapılacak.

Fransa Bisiklet Turu, 29 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te koşulacak 21. etapla son bulacak.

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa Bisiklet Turu'nda 18. etabın galibi Arnaud Demare
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN