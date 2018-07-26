Sosyal medya zenginleri

BAŞARILARINI bol sıfırlı sözleşmelere yansıtmayı başaran yıldız sporcuların, Instagram hesaplarından kazandıkları paralar bile dudak uçuklatacak cinsten... HopperHQ.com'un yaptığı araştırmaya göre, 105 milyon Euro'ya sansasyonel bir şeklide Juventus'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşım başına 750 bin dolar kazanıyor. İkinci sıradaki PSG'nin yıldızı Neymar her bir paylaşıma 600 bin dolar alırken, üçüncü sıradaki Barça'nın yıldızı Messi paylaşım başına 500 bin dolar gelir sağlıyor.

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