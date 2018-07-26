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Sosyal medya zenginleri

Dünyaca ünlü yıldız sporcular, paylaşımlarıyla servetlerine servet katıyor. Listede ilk sırada Ronaldo var

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Sosyal medya zenginleri

BAŞARILARINI bol sıfırlı sözleşmelere yansıtmayı başaran yıldız sporcuların, hesaplarından kazandıkları paralar bile dudak uçuklatacak cinsten... HopperHQ.com'un yaptığı araştırmaya göre, 105 milyon Euro'ya sansasyonel bir şeklide 'a transfer olan Portekizli yıldız , Instagram'dan yaptığı paylaşım başına 750 bin dolar kazanıyor. İkinci sıradaki 'nin yıldızı her bir paylaşıma 600 bin dolar alırken, üçüncü sıradaki Barça'nın yıldızı Messi paylaşım başına 500 bin dolar gelir sağlıyor.

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Sosyal medya zenginleri
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