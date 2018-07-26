Yerlikaya reçeteyi verdi

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ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Başkan Erdoğan ile Türkiye
'nin bütün kentlerini ziyaret ettiğini belirterek, "Başkanımız Erdoğan ile çalıştığımız sürede Anadolu'nun farklı farklı illerine, ilçelerine gidip bir tomografi çektik ve bir yol haritası belirledik" dedi. Altyapı oluşturularak 2024, 2028 ve 2032 olimpiyat oyunlarının hazırlıklarına bugünden başlanılmasının sonuç getireceğini ifade eden Yerlikaya, "Bu sihirli değnek ile vurup yapılabilecek bir şey değil. Tesis altyapısı Türkiye Cumhuriyeti'nde en güçlü şekilde yapılmış vaziyette ama tesisler sporcu yetiştirmiyor. Antrenör ve idareci anlamında da kaliteyi yukarı çıkarmak lazım" şeklinde konuştu.