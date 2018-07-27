Haber Hattı

Ronaldo'nun vergi cezasına onama

İSPANYA Vergi Dairesi, vergi kaçırdığı belirlenen Real Madrid'in eski oyuncusu Cristiano Ronaldo ile mahkeme arasında varılan anlaşmaya onay verdi. İspanya resmi haber ajansı EFE'ye göre gelecek sezon İtalya'nın Juventus takımında forma giyecek Portekizli oyuncu, hakkındaki 4 mali suçlamayı ve para cezası ödemeyi kabul ettiği için hapse girmeyecek. 2011-2014 yıllarında toplamda 14 milyon 768 bin 897 Euro vergi kaçırdığı tespit edilen futbolcu, faiz ve mahkeme giderleriyle beraber 18,8 milyon Euro para cezası ödeyecek.

Aminu ve Musa Çağıran Çaykur Rizespor'da

TRANSFERIN hızlı takımlarından Çaykur Rizespor, geçen sezon Süper Lige veda eden Osmanlıspor'un iki önemli oyuncusu Umar Aminu ve Musa Çağıran'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. Kanatlarda ve forvette oynayabilen 23 yaşındaki Aminu, Süper Lig'de oynadığı 84 maçta 18 gol attı. Musa Çağıran ise orta saha oyuncusu olmasına rağmen geçen sezon 8 gol kaydetti.

Aslan'da basketbolun yeni patronu Erdoğan

OKTAY Mahmuti ile yollarını ayıran Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ertuğrul Erdoğan'ı getirildi. Kulübün sitesinde yer alan açıklamada, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenörlük yapan 49 yaşındaki Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik ekibinde de yer alan Erdoğan, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u çalıştırmıştı.

41 yaşında 1 yıl daha!

NBA tarihinin en heyecan verici oyuncularından biri olan Vince Carter geçen sezon sonu emekli olacağını açıklamıştı. Ancak "Air Canada" (Kanada Havayolları) lakaplı 41 yaşındaki oyuncu, genç oyuncularına ağabeylik yapması için Atlanta Hawks'tan gelen teklifi kabul etti ve 2.4 milyon Euro'ya bir yıl daha oynama kararı aldı. Bir ilginç not da 21. sezonuna hazırlanan Carter'ın yeni takım arkadaşı Trae Young ile ilgili. Carter 24 Haziran 1998'de NBA'e seçildiğinde 19 Eylül 1998 doğumlu olan Young daha doğmamıştı.