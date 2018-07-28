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Şampiyon bilardocu vefat etti

Çorlu’da önceki gün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan şampiyon bilardocu , yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 28.7.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 12:51
Şampiyon bilardocu Hayri Akgün vefat etti

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Çarşamba günü Çetin Emeç Bulvarı üzerinde seyir halinde olan idaresindeki 59 PB 561 plakalı otomobile caddedeki kavşağa geldiği sırada bir başka otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hayri Akgün ile eşi Nilüfer Akgün yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesikaldırılanlan yaralı karı - koca tedavi altına alındı.

Eşine göre durumu daha ağır olan Hayri Akgün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çeşitli şampiyonlukları ve dereceleri de bulunan bilardo sporcusu da olan Hayri Akgün ise Türkiye Bilardo Federasyonu da taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, "Değerli sporcumuz Hayri Akgün geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, aynı kazada yaralanan eşine ve ailesine sabırlar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun" ibarelerine yer verildi.

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Şampiyon bilardocu Hayri Akgün vefat etti
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