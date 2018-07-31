Haber Hattı

Ankaragücü Kone'yi aldı Kehinde ile 'devam' dedi
SPOR Toto Süper Lig
'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, kadrosunu Bakary Kone ile güçlendirirken, geçen sezon kiralık olarak oynattığı Kehinde'nin de bonservisini aldı. Son olarak İspanya'nın Malaga takımında forma giyen 30 yaşındaki Burkina Fasolu stoper Kone ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanırken, Kehinde ile de 3 yıllık anlaşma yapıldı. Başkan Mehmet Yiğiner
, "Kone kendini ispat etmiş bir futbolcu. Başarılı bir sezon geçirmesini bekliyoruz. Geçen sezon şampiyon olmamızda önemli katkıları olan Kehinde'yi bu sefer bonservisiyle aldık. İnşallah o da başarılı olacaktır" dedi.
Timsah'a Sambacı golcü
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Portekiz'in Estoril takımından satın alma opsiyonuyla kiraladığı Brezilyalı forvet Allano Lima ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Özlüce'deki İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Ali Ay, takıma 3 transfer daha yapmayı düşündüklerini söyledi. Ay, Allona Lima'nın kulübüne 350 bin Euro kiralama bedeli verildiğini de açıkladı.
Kartal'a Portekizli hakem
BEŞİKTAŞ'IN UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Perşembe günü Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ekibiyle evinde yapacağı karşılaşmayı, Portekizli hakem Carlos Xistra yönetecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada Carlos Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso gerçekleştirecek. Vitor Fernandes Ferreira ise 4. hakem olarak görev alacak.
Korkut, Başakşehir'i avladı
BU
sezon da şampiyonluk yarışını kovalayacak olan Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Almanya temsilcisi Stuttgart'a 3-1 mağlup oldu. Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanan karşılaşmada, Tayfun Korkut'un takımı, 14 ve 39. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıya da iyi başlayan Stuttgart, 52. dakikada durumu 3-0'a getirdi. 88. dakikada Stefano Napoleoni ile bir gol bulan Başakşehir, Alman ekibine 3-1 yenildi. Abdullah Avcı'nın 2. rakibi Leverkusen olacak.
Zlatan'dan ilk hat-trick
İSVEÇLİ santrfor Zlatan İbrahimovic, takımı L.A. Galaxy'nin Orlando City'yi 4-3 yendiği maçta, Amerikan Birinci Futbol Ligi'ndeki (MLS) ilk "hat-trick"ini yaptı. Soyunma odasına 2-1 geride giden Galaxy, İbrahimovic'in 47, 67 ve 71. dakika attığı gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı. İbrahimovic böylece MLS'teki ilk "hat-trick"ine imza attı. 36 yaşındaki İsveçli, Galaxy ile 17 karşılaşmada 15. kez fileleri havalandırdı.
Göz Göz Gomez'i bekliyor
YENİ sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Göztepe'de gözler Mario Gomez'de. 33 yaşındaki futbolcunun Stuttgart'la bağlarını koparmasını bekleyen sarıkırmızılıların Gomez'e yıllık 1.5 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifte bulunduğu bildirildi. Beşiktaş ile Türkiye'de gol kralı olan Gomez'e Göztepe forması giydirmek için ısrarcı olan Sepil'in tüm şartları zorladığı belirtildi.
PSG uzatmada sonuca gitti
AVRUPA'NIN önemli takımlarının mücadele ettiği 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Paris Saint- Germain, Atletico Madrid'i 3-2 yendi. Nkunku (32) ve Diaby'nin (71) golleriyle 2-0 öne geçen PSG'ye karşı Atletico Madrid, Mollejo (75) ve Bernede'nin (86-kk) golleriyle 2-2'yi buldu. Ancak Fransız ekibi, Postolachi'nin 90+2'nci dakikada kaydettiği golle maçı 3-2 kazandı.