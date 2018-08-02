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A 32 aydır zirvede

Giriş Tarihi: 2.8.2018
A Spor 32 aydır zirvede
'Spor sadece futboldan ibaret değildir' ilkesiyle birçok farklı daldaki karşılaşmayı canlı yayınla ekrana taşıyan A , en çok izlenen spor kanalı olma geleneğini sürdürdü. Kantar Media ölçümlerine göre Temmuz ayında da birinciliği kimseye kaptırmayan A Spor, 32 aydır zirvenin tek sahibi olma unvanını koruyor. Sporseverler, geçtiğimiz ay WRC 2018 Ralli Şampiyonası ve Uluslararası Plaj Futbolu Kupası maçlarını canlı yayınla izlerken, transfer haberlerini en doğru ve hızlı şekilde aldı, ses getiren pek çok röportajı da yine Türkiye'nin spor ekranından izledi.
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A Spor 32 aydır zirvede
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