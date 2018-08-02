Haber turu

Manchester United'da Zinedine Zidane sesleri
JOSE
Mourinho yönetiminde geçirdiği iki sezon boyuncu beklentilerin uzağında kalan Manchester United'ın değişime hazırlandığı konuşuluyor. Kırmızı Şeytanlar'ın Real Madrid
defterini kapatan Zinedine Zidane
'ı takımın başına getirmek için hamle yaptığı öne sürüldü. İngiliz ekibi, iki yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın sık sık mutlu olmadığını aktaran Mourinho'nun yerine Real Madrid ile kupa canavarına dönüşen Zidane'ı düşünüyor.
Nijerya Milli Takımı'na rüşvetle oyuncu alınmış
NİJERYA
Olimpik Milli Takım Teknik Direktörü ve A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Salisu Yusuf'un rüşvetle oyuncu oynattığı ortaya çıktı. Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Yusuf, menajerlerden aldığı rüşvetler karşılığında bazı oyunculara forma şansı verdi. Nijerya Futbol Federasyonu, konuyla ilgili bir soruşturma başlattığını açıklarken, Yusuf ise hediye almasına karşın kararlarında bunun etkili olmadığını savunuyor
Zlatan All-Star'da yok
LOS
Angeles Galaxy'nin yıldızı Zlatan Ibrahimovic, çarşamba günü MLS Karması ile Juventus arasında oynanacak maçın kadrosunda yer almayacak. Galaxy'den yapılan açıklamada, Zlatan'ın takımındaki performansına odaklandığı ve bir hafta içinde üç maça çıkmayı tercih etmediği için All-Star'ı reddettiği duyuruldu. MLS Karması'nda yer alması için kendisine oy veren futbolseverlere teşekkür eden Zlatan ise, şu aşamada takımının play-off etabına kalabilmesine yardım etmek istediğini ifade etti.