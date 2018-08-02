Mete Gazoz yazılır gurur okunur

Milli okçumuz Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'si sıralama atışlarında rekor kırdı. Sofya'da düzenlenen organizasyonda erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete Gazoz, sıralama atışlarında zirvede yer aldı. 70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayan Mete, aynı zamanda gençler Avrupa rekorunu kırmayı başardı. Büyükler ve gençler Türkiye rekorunu da kıran Mete'nin bu başarısı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı ve genç sporcuya tebrik yağdı. Milli okçu, katıldığı uluslararası organizasyonlarda bugüne kadar 9 altın, 8 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 23 madalya kazandı.

2018'DE BÜYÜK ÇIKIŞ YAPTI

Mete bu madalyaların 18 tanesini de 2018'de aldı. Temmuz ayında 4'ü altın tam 5 madalya kazanan Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda karışık çiftlerde partneri Ecem Anagöz ile birlikte altın madalyanın favorisi olarak gösteriliyor.