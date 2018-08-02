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yazılır gurur okunur

, Avrupa Grand Prix müsabakalarında sıralama atışlarında gençler Avrupa rekoru kırdı. da, Mete’nin başarısı da büyük ilgi gördü

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Mete Gazoz yazılır gurur okunur

Milli okçumuz , Avrupa Grand Prix'si sıralama atışlarında rekor kırdı. Sofya'da düzenlenen organizasyonda erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete Gazoz, sıralama atışlarında zirvede yer aldı. 70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayan Mete, aynı zamanda gençler Avrupa rekorunu kırmayı başardı. Büyükler ve gençler Türkiye rekorunu da kıran Mete'nin bu başarısı da da büyük yankı uyandırdı ve genç sporcuya tebrik yağdı. Milli okçu, katıldığı uluslararası organizasyonlarda bugüne kadar 9 altın, 8 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 23 madalya kazandı.

2018'DE BÜYÜK ÇIKIŞ YAPTI

Mete bu madalyaların 18 tanesini de 2018'de aldı. Temmuz ayında 4'ü altın tam 5 madalya kazanan Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda karışık çiftlerde partneri Ecem Anagöz ile birlikte altın madalyanın favorisi olarak gösteriliyor.

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Mete Gazoz yazılır gurur okunur
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