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'den 'ya kınama

, yönetim kurulunda yedek üye olarak bulunan 'nun bugün bazı basın organlarına yansıyan açıklamalarına istinaden bildiri yayınladı.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 18:56
TFF'den Selahattin Aydoğdu'ya kınama

'nin resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''TFF Yedek Yönetim Kurulu Üyesi 'nun bugün bazı medya organlarına sorumsuzca yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle karşıladık ve hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Özellikle konuyla ilgili hukuki süreç devam ederken yapılan bu uygunsuz açıklamaların 'nu kesinlikle bağlamadığını önemle ifade etmek isteriz. Türkiye Futbol Federasyonu ile hiçbir şekilde bağdaşmayan bu tutum ve davranışları, federasyonumuz bünyesinde görmek istemediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.''

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TFF'den Selahattin Aydoğdu'ya kınama
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