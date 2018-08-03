Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yardımcılığı görevine getirilen Hamza Yerlikaya
, temel hedeflerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kendilerine çizmiş olduğu bu uğurda reformlar yapabilmek olduğunu belirtti. Yerlikaya, tarihin altınları yazdığını, gümüş ve bronz madalyalarla uğraşmanın anlamının olmadığını vurgulayarak, "Kapılarımızı herkese açtık. Hiç kimse yabancı gibi davranmasın. Felsefemiz budur. Ekip anlayışı içerisinde 'ben' yok, 'biz' duygusuyla hizmet etmeye çalışacağız"
dedi. Bakan Mehmet Kasapoğlu'nun Spor Toto
Teşkilatı'nda uzun yıllar başkanlık yaptığına değinen Yerlikaya, "Sporu ve federasyonları iyi tanıyor. Cumhurbaşkanımız bir yol haritası belirliyor. Bu yol haritasında beraberce yürüyeceğiz, yani ortak hedefimiz budur" dedi.
BİZİM İÇİN HER YOL MİLLİ TAKIMA ÇIKIYOR
Kulüpler Yasası'na da değinen Yerlikaya, "O konuda bir çalışmamız olacak. Futbol denince aklıma milli takım geliyor. Bizim için her yol milli takıma çıkıyor. Her yol İstiklal Marşımıza ve Türk Bayrağımıza çıkıyor. Sporu seven bir milletiz. İnşallah tez zamanda olimpiyatları da yapacağız" değerlendirmesini yaptı. Mesut Özil
ile ilgili de konuşan Yerlikaya, "Mesut yiğit adam. Ben de kendisiyle görüştüm, Bana 'Yine olsa yine yaparım' dedi. Bunun uzatılıp kriz haline getirilmesinin bir anlamı yok. Yaptığı o hareketten dolayı tebrik ediyoruz. Doğru yolda olduğuna da inanıyoruz. Irkçılığı toptan reddediyoruz" ifadesini kullandı.