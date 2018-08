‘Ben’ yok, ‘Biz’ duygusuyla hizmet etmeye çalışacağız

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığı görevine getirilen Hamza Yerlikaya , temel hedeflerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın kendilerine çizmiş olduğu bu uğurda reformlar yapabilmek olduğunu belirtti. Yerlikaya, tarihin altınları yazdığını, gümüş ve bronz madalyalarla uğraşmanın anlamının olmadığını vurgulayarak,dedi. Bakan Mehmet Kasapoğlu'nun Spor Toto Teşkilatı'nda uzun yıllar başkanlık yaptığına değinen Yerlikaya, "Sporu ve federasyonları iyi tanıyor. Cumhurbaşkanımız bir yol haritası belirliyor. Bu yol haritasında beraberce yürüyeceğiz, yani ortak hedefimiz budur" dedi.Kulüpler Yasası'na da değinen Yerlikaya, "O konuda bir çalışmamız olacak. Futbol denince aklıma milli takım geliyor. Bizim için her yol milli takıma çıkıyor. Her yol İstiklal Marşımıza ve Türk Bayrağımıza çıkıyor. Sporu seven bir milletiz. İnşallah tez zamanda olimpiyatları da yapacağız" değerlendirmesini yaptı. Mesut Özil ile ilgili de konuşan Yerlikaya, "Mesut yiğit adam. Ben de kendisiyle görüştüm, Bana 'Yine olsa yine yaparım' dedi. Bunun uzatılıp kriz haline getirilmesinin bir anlamı yok. Yaptığı o hareketten dolayı tebrik ediyoruz. Doğru yolda olduğuna da inanıyoruz. Irkçılığı toptan reddediyoruz" ifadesini kullandı.