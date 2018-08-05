Haber Hattı

Malatyaspor'dan Mesut'a destek
YENİ Malatyaspor, sezon hazırlıkları kapsamında Gazişehir Gaziantep ile Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlı futbolcular, maç öncesi seremonide, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı
'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil
'e destek verdi. Oyuncular, Mesut Özil'in fotoğrafının bulunduğu ve "Seninleyiz. Irkçılığa hayır" yazılı tişörtler giydi. Bu arada hazırlık karşılaşmasını Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı.
Serdar Gürler La Liga yolcusu
SÜPER
Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen Osmanlıspor'un oyuncularından Serdar Gürler, La Liga
'ya yükselen Huesca ile anlaştı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın da istediği 26 yaşındaki futbolcu, İspanyol kulübü ile önümüzdeki günlerde 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Serdar, geçen sezon Osmanlıspor formasıyla 33 maçta 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Demba Ba'ya Çin'de ırkçı saldırı
IKTAŞ
ve Göztepe'nin eski futbolcusu Demba Ba, Çin Ligi'nde takımı Shanghai Shenhua'nın deplasmanda Changchun Yatai ile oynadığı maçta sözlü olarak ırkçı saldırıya uğrayınca çılgına döndü. Rakip takımdan Zhang Li'nin kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullanmasına sert tepki gösteren 33 yaşındaki santrforu takım arkadaşları zor sakinleştirdi.
Bengisu Avcı Manş'ı geçti
BENGISU
Avcı, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk kadını oldu. 22 yaşındaki Bengisu geçen yıl hipotermi nedeniyle bitiremediği 36 km'lik mesafeyi 11 saat 29 dakikada tamamlarken, burayı 1979 yılında 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadını Nesrin Olgun Arslan'ı da geçmiş oldu.