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'ndan genç milli güreşçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen 'nda toplamda 13 madalya kazanan milli güreşçileri kutladı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 18:31
Bakan Kasapoğlu'ndan genç milli güreşçilere tebrik

, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"İtalya'da düzenlenen 'nda mindere çıkan milli sporcularımız, organizasyon boyunca bizleri gururlandıran derecelere imza attı. Şampiyonayı 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanarak tamamlayan milli güreşçilerimizin bu değerli başarıları sık sık tekrarlamalarını temenni ediyorum. Sporcu kardeşlerimize gelecek organizasyonlarda da başarılar diliyor, kariyerleri boyunca Ay-yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum."

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Bakan Kasapoğlu'ndan genç milli güreşçilere tebrik
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