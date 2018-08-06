Bakan Kasapoğlu'ndan genç milli güreşçilere tebrik

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli sporcularımız, organizasyon boyunca bizleri gururlandıran derecelere imza attı. Şampiyonayı 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanarak tamamlayan milli güreşçilerimizin bu değerli başarıları sık sık tekrarlamalarını temenni ediyorum. Sporcu kardeşlerimize gelecek organizasyonlarda da başarılar diliyor, kariyerleri boyunca Ay-yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum."