Bilal Erdoğan: Zirveye çıkacağız

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan
, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 'Milli Okçular Buluşması'nda, Sofya'da düzenlenen Avrupa Grand Prix müsabakasından dönen milli okçularla akşam yemeğinde buluştu. Burada konuşan Erdoğan, "Yola ilk çıktığımızda 2020 olimpiyatlarında ülkemize madalya getirmenin hayalini kurduk. Şimdi sanırım oraya doğru gidiyoruz. Bütün çalışmalarımızda milli sporcularımızın bu bayrağı daha ileriye taşıması hedefini güdüyoruz. Ümit ediyorum ki 2020'de ilk madalya gelecektir ama 2024'e geldiğimiz zaman artık Türkiye dünyada okçuluk sporunda zirveye oynayan milletlerden bir tanesi olacaktır. Bunun olacağını biliyoruz. Sizlere inanıyoruz"
açıklamasını yaptı.
Erdoğan, tarihi başarılar yakalayan Mete Gazoz
ile hedefe ok attı.