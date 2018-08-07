Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Bilal Erdoğan: Zirveye çıkacağız

: Zirveye çıkacağız

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi : Ümit ediyorum ki 2020’de ilk olimpiyat madalyası gelecek ama 2024’te Türkiye dünyada okçuluk sporunda öncü ülke olacaktır

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Bilal Erdoğan: Zirveye çıkacağız
Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi , Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 'Milli Okçular Buluşması'nda, Sofya'da düzenlenen Avrupa Grand Prix müsabakasından dönen milli okçularla akşam yemeğinde buluştu. Burada konuşan Erdoğan, "Yola ilk çıktığımızda 2020 olimpiyatlarında ülkemize madalya getirmenin hayalini kurduk. Şimdi sanırım oraya doğru gidiyoruz. Bütün çalışmalarımızda milli sporcularımızın bu bayrağı daha ileriye taşıması hedefini güdüyoruz. Ümit ediyorum ki 2020'de ilk madalya gelecektir ama 2024'e geldiğimiz zaman artık Türkiye dünyada okçuluk sporunda zirveye oynayan milletlerden bir tanesi olacaktır. Bunun olacağını biliyoruz. Sizlere inanıyoruz" açıklamasını yaptı.


Erdoğan, tarihi başarılar yakalayan ile hedefe ok attı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilal Erdoğan: Zirveye çıkacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN