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Fenerbahçeli dünya şampiyonu atlet hayatını kaybetti

sporcularından, dünya şampiyonu atlet , geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 12:55 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 12:57
Fenerbahçeli dünya şampiyonu atlet Nicholas Bett hayatını kaybetti

sporcularından, dünya şampiyonu atlet , geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

"Kulübümüzün Atletizm Şubesi sporcularından Dünya Şampiyonu atletimiz Nicholas Bett'in, Nandi kentinde trafik kazası geçirerek vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kenyalı sporcumuz Nicholas Bett'in ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Bett'in tüm sevenlerine ve Kenya halkına başsağlığı diliyoruz."

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Fenerbahçeli dünya şampiyonu atlet Nicholas Bett hayatını kaybetti
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