Fenerbahçeli dünya şampiyonu atlet Nicholas Bett hayatını kaybetti

Fenerbahçe Atletizm Şubesi sporcularından, dünya şampiyonu atlet Nicholas Bett, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

"Kulübümüzün Atletizm Şubesi sporcularından Dünya Şampiyonu atletimiz Nicholas Bett'in, Nandi kentinde trafik kazası geçirerek vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kenyalı sporcumuz Nicholas Bett'in ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Bett'in tüm sevenlerine ve Kenya halkına başsağlığı diliyoruz."