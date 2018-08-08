Jak Ali bronza koştu

AVRUPA Atletizm Şampiyonası'nda ülkemize ilk madalyayı Jak Ali Harvey
getirdi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın erkekler 100 metre finalinde Harvey, 10.01'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyaya uzandı. Harvey, şampiyona tarihinde 24'üncü madalyamızı kazandı.
Büyük Britanyalı Zharnel Hughes, 9.95 ile şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olurken, vatandaşı Reece Prescod 9.96 ile gümüş madalya elde etti. Final mücadelesinde yarışan diğer milli atlet
Emre Zafer Barnes ise 10.29 ile 7'nci sırada kaldı.
MADALYA GELİYOR
AVRUPA Atletizm Şampiyonası'nda bir diğer madalya umudumuz Yasmani Copello, adını finale yazdırdı. Son Avrupa şampiyonu Copello, erkekler 400 metre engelli yarı finali 3. serisinde 48.88'lik derecesiyle birinci olarak yarın koşulacak finale kaldı.