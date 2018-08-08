Jak Ali Harvey'in yeni hedefi 4x100

Berlin Olimpiyat Stadı'nda 7 Ağustos Salı akşamı yapılan 100 metre finalinde üçüncü olarak Türkiye'ye 24'üncü Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını getiren Jak Ali Harvey, gözünü ikinci madalyaya dikti. 2016 yılında Amsterdam'daki ikinciliğinden sonra Berlin'de de bronz madalyayı boynuna geçiren Milli yıldız, 10.01'lik bir derece yaptı. Jak Ali, iki yıl önce Amsterdam'da 10.07'lik dereceyle ikinci olmuştu.

Bu yıl Akdeniz Oyunları'nda 100 metreyi kazanan Jak Ali Harvey, Ay-yıldızlı ekibe 40 gün içinde ikinci önemli madalyayı getirdi. Geçen yıl Londra'da Dünya Şampiyonası yarı finali koşan Jamaika doğumlu milli yıldız, "Yükselen hilal" figüründen aldığı ilhamla Berlin'deki formaları tasarlamıştı. Kendi tasarladığı formayla koşan Jak Ali, adını bir kez daha podyuma yazdırarak tüm takıma motivasyon aşıladı.

2014 yılından itibaren Ay-yıldızlı takıma hizmet veren Jak Ali Harvey, bu süre içinde Avrupa'da bir gümüş, bir bronz, Balkan Şampiyonası'nda 4 altın, Akdeniz Oyunları'nda da bir altın madalya kazandı. Yıldız atlet, aynı zamanda 9.92 ile Türkiye 100 metre rekorunu 10 saniyenin altına indirdi.

SIRADA BAYRAK VAR

100 metre finali sonrası hemen gözünü 4×100'e çeviren Jak Ali Harvey, bayrak yarışı için takım arkadaşlarıyla çalışmalarını sürdürdü. Jak Ali, Akdeniz Oyunları'nda ikinci olduklarını belirtirken, Berlin'de daha iyi bir dereceyle podyuma çıkarak Türkiye atletizm tarihinde bir ilki başaracaklarını söyledi.

Türkiye'nin bayrak takımı kadrosunda, Jak Ali Harvey ve 100 metre finalisti Emre Zafer Barnes ile birlikte, 200 metre dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 100 metrede Berlin'de seçmelerde yarışan Yiğitcan Hekimoğlu, Rio'da Türkiye rekoru kıran dörtlünün parçası İzzet Safer ve Türkiye gençler rekorunun sahibi Aykut Ay bulunuyor.

4×100 metrede seçme ve final yarışı, 12 Ağustos Pazar günü yapılacak.