Viktoria Zeynep Güneş finalde

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nın beşinci gününde kadınlar 200 metre bireysel karışık yarı finalinde Viktoria Zeynep Güneş
, 2.12.73'lük derecesiyle yarışı tamamladı. Bu derecesiyle ikinci seride dördüncü olan sporcumuz genel sıralamada ise beşinci sırayı alarak finallere kalmaya hak kazandı.
Yarış bu akşam TSİ 19.39'da start alacak. Öte yandan, erkekler 50 metre kelebek finalinde 22.48'lik derecesiyle altın madalya kazanan Ukraynalı yüzücü Andriy Govorov, kendisine ait Avrupa şampiyonası rekorunu yeniledi.