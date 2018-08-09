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Son dakika: Escobar'dan gümüş madalya

Son dakika haberi... erkekler 400 metre engellide milli atlet Escobar ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 21:31 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 21:32
Son dakika: Yasmani Copello Escobar'dan gümüş madalya
'nın 400 metre engelli finalinde 47.81 derece yapan milli atlet Escobar, Türkiye rekorunu kırarak gümüş madalya kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonanın yarı final üçüncü serisinde yarışan 31 yaşındaki sporcu, 48.88'lik derecesiyle serisinde birinci olarak finale yükselmişti. Bugünkü 400 metre engelli finalinde 47.81'lik derece yapan milli atlet, Türkiye rekorunu da kırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

2016 yılında Hollanda'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide altın madalya kazanan Yasmani Copello Escobar, bu sefer gümüş madalya kazandı.
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Son dakika: Yasmani Copello Escobar'dan gümüş madalya
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