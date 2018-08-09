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Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 'e tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 'nda 200 metrede altın madalya kazanan 'i telefonla arayarak tebrik etti.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 23:37
Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Ramil Guliyev'e tebrik telefonu

Bakan Kasapoğlu, Berlin'de devam eden şampiyonanın 200 metre finalinde Avrupa'da tüm zamanların en iyi ikinci derecesine imza atarak altın madalya kazanan 'i tebrik etti. Milli sporcumuzun kazandığı tarihi başarıdan duyduğu gururu ve memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, kısa zaman önce dünya şampiyonluğunu da elde eden Guliyev'e 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürecinde başarılar diledi.

Kasapoğlu, gümüş madalya alan ve bronz madalyanın sahibi olan için de tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atletlerimizin kazandıkları başarılar göğsümüzü kabartıyor. 200 metre finalinde Avrupa'da tüm zamanların en iyi ikinci derecesine imza atarak altın madalya kazanan Ramil Guliyev bizlere büyük bir sevinç yaşattı. 400 metre engellide Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya alan Yasmani Copello Escobar ve 100 metrede bronz madalyanın sahibi olan Jak Ali Harvey ile gurur dolu anlar yaşadığımız şampiyonada diğer sporcu kardeşlerime de başarılar diliyorum. Bu değerli derecelerin elde edilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, Tokyo 2020 sürecinde sporcularımızın başarılarını sık sık tekrarlamalarını temenni ediyorum."

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Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Ramil Guliyev'e tebrik telefonu
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