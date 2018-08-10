Haber hattı

Yasmani bu sefer gümüşle yetindi
AVRUPA Atletizm Şampiyonası'nda dün Yasmani Copello Escobar da erkekler 400 metre engelli
kategorisinde gümüş
madalyanın sahibi oldu. Milli atlet, 47.81'lik
derecesiyle ikinci olurken, elde ettiği zaman ile 47.92'lik
Türkiye rekorunu da geliştirdi. Yasmani, 2016'da Hollanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ise altın madalya kazanmıştı.
Norveçli Karsten Warholm 47.64'lük
süresiyle yeni Avrupa şampiyonu olurken, İrlandalı Thomas Barr da 48.31'lik
zamanıyla bronz madalyanın sahibi oldu. Alperen Acet finale kaldı BERLİN'DEKİ
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler yüksek atlamada Alperen Acet
, finale kalmayı başardı. Dün akşam seansındaki elemelerde B grubunda yarışan milli atlet 2.25 metrelik derecesiyle genel sıralamada 7'ncilik elde etti ve adını finale yazdrıdı. Yarın TSİ 21.00'de başlayacak finalde madalya arayacak olan Alperen Acet, Haziran ayında Uluslararası Romanya Şampiyonası'ndaki 2.30'luk derecesiyle 16 yıllık Türkiye rekorunu kırmıştı. Arda'nın forması artık Coutinho'da
BARCELONA'DA geçen sezon 14 numaralı formayı giyen Coutinho, bu sezon 7 numaralı formayı sırtına geçirecek. Barça'da 7 numarayı en son Arda Turan
giyiyordu. Arda'nın ayrılığı sonrasında Atletico Madrid
ve Fransız Milli Takımı
'nda forma giyen Griezmann'nın Barça'ya transfer olacağı ve 7 numarayı rezerve ettiği haberleri golcü oyuncunun kulübünde kalmasıyla son bulmuştu. Barcelona'da bu sezon 7 numarayı giyecek olan Coutinho için Katalanlar, Liverpool'a 160 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Kiteboarding coşkusu yine Gökova Akyaka'da olacak 2017
yılında ilk kez düzenlenen Dünya Kiteboarding Şampiyonası'nın ikincisini bu yıl Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde 5-9 Eylül'de yine Gökova Akyaka'da gerçekleştirecek. Spor organizasyonları düzenleyen Race Marketing& Management'in yapacağı şampiyonaya dünyanın 15 ülkesinden kiteboard sporunun en güçlü isimlerinin de aralarında bulunduğu 36 sporcu katılacak. Muğla'daki şampiyonaya dünyanın bir çok yerinden de sporseverler bekleniyor.