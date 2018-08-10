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Son dakika: , Avrupa şampiyonu

Son dakika haberi... erkekler 200 metrede milli atlet , 19,76'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 22:12 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 01:58
Son dakika: Ramil Guliyev, Avrupa şampiyonu

'nda erkekler 200 metre finalinde milli atlet , altın madalyanın sahibi oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gün akşam seansında erkekler 200 metre finali koşuldu.

Milli atlet Ramil Guliyev, 19,76'lık derecesiyle şampiyona ve Türkiye rekoru kırarak altın madalya elde etti. 2017 Londra Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan Guliyev, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna rekor kırarak ulaştı.

Büyük Britanyalı Nethaneel Mitchell-Blake 20,04'lük süresiyle gümüş, aynı dereceyle İsviçreli Alex Wilson da bronz madalya elde etti.

Son dakika: Ramil Guliyev, Avrupa şampiyonu

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Son dakika: Ramil Guliyev, Avrupa şampiyonu
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