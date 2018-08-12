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"Başkan Erdoğan'ın istediği madalyayı alacağız"

Erkekler 200 metrede Avrupa şampiyonu olan milli atlet , Cumhurbaşkanı ’ın madalya beklediği 4x100 metre bayrak yarışını kazanmak istediklerini söyledi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 12.8.2018 12:09
Başkan Erdoğan'ın istediği madalyayı alacağız
Milli atlet , kendisi gibi 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan Yasmani Copello Escobar (erkekler 400 metre engellide gümüş) ve (erkekler 100 metrede bronz) ile beraber organizasyona ev sahipliği yapan Almanya'nın başkenti Berlin'in tarihi yerlerinden Brandenburg Kapısı'nı ziyaret etti.

Ay-yıldızlı atletler, burada bulunan insanlarla fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.

Ramil, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4x100 metre bayrak yarışına hazırlandıklarını belirterek, "Allah'ın izniyle güzel bir yarışa katılacağız. Orada bakacağız dereceye." değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan asıllı sprinter, bir gazetecinin "Sayın Cumhurbaşkanı sizden madalya istemişti." hatırlatması üzerine "İstedi, biz de onu yapacağız inşallah." dedi.

Jak Ali Harvey ise bayrak yarışına katılacak atletlerin dinlendiğini ve madalya almak istediklerini söyledi.

Erkekler 4x100 metre bayrak yarışının elemeleri TSİ 20.40'da, finali de TSİ 22.35'te koşulacak.

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"Başkan Erdoğan'ın istediği madalyayı alacağız"
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