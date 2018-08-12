"Başkan Erdoğan'ın istediği madalyayı alacağız"

Ay-yıldızlı atletler, burada bulunan insanlarla fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.
Ramil, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4x100 metre bayrak yarışına hazırlandıklarını belirterek, "Allah'ın izniyle güzel bir yarışa katılacağız. Orada bakacağız dereceye." değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan asıllı sprinter, bir gazetecinin "Sayın Cumhurbaşkanı sizden madalya istemişti." hatırlatması üzerine "İstedi, biz de onu yapacağız inşallah." dedi.
Jak Ali Harvey ise bayrak yarışına katılacak atletlerin dinlendiğini ve madalya almak istediklerini söyledi.
Erkekler 4x100 metre bayrak yarışının elemeleri TSİ 20.40'da, finali de TSİ 22.35'te koşulacak.