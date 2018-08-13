Badminton’da gençlerde tarihi şampiyonluk

Bulgaristan
'ın Pazarcık şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Ranking Badminton Turnuvası'nda milliler zirveye çıktı. 22 ülkeden 32 çift bayanlar kategorisi sporcusu turnuvada madalya mücadelesi verdi.
Ay-yıldızlı sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, sırasıyla İrlandalı Woods-Rebecca Woods, Danimarkalı Natasja Anthonisen-Clara Graversen, İngiliz Sian Kelly-Hope Warner, Danimarkalı Christine Busch- Amalie Schulz ve aynı ülkeden Amelie Magelund- Freja Ravn'ı 2-0'lık sonuçlarla, set vermeden geçerek altın madalyanın sahibi oldu.